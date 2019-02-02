Okuma kampanyası

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Hakan Mucuk ile birlikte ziyaret ettiği kurumların yöneticilerine, proje hakkında bilgi verdi, Kaymakamlık onaylarını sundu. İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest, Tapu ve Kadastro Müdürü Özdemir Kılıç, Nüfus Müdürü Vehbi Şahin, böyle güzel bir projenin ortağı olmaktan dolayı çok memnun olduklarını söylediler. Kurum Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, geleceğimiz olan gençlerin okuma heyecanına ortak olmak, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, kendilerinin ifade etme becerilerine, sosyalleşmelerine katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarının altını çizdiler. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ise, toplum ve ülke olarak muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak için okumak, düşünmek, sorgulamak gerektiğini, bunu başaracak olanların da kitapla yetişen nesiller olduğunu ifade ederek, projeye ve öğrencilerin eğitimine katkılarından dolayı proje ortaklarına teşekkür etti.