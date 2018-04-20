Okuma etkinliği

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi için belirlenen MEB onaylı 10´ar eser öğrencilere dağıtılarak, okumaları teşvik edildi. Birinci dönem başladığında startı verilen etkinlik 17 Nisan 2018 tarihinde yapılan değerlendirme ile kategorilerinde ilk 3 sıralamasına giren 12 öğrenci Çanakkale Şehitlik, Aksaray Ihlara Vadisi gezisi ile çeşitli ödüller ile ödüllendirildi.