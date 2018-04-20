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Okuma etkinliği

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kitap okuma alışkanlığını artırıp, kitap sevgisini kazandırmak amacıyla MEB 100 Temel Eser Okuma Etkinliği Nisan ayı itibariyle sona erdirildi.

Okuma etkinliği

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kitap okuma alışkanlığını artırıp, kitap sevgisini kazandırmak amacıyla MEB 100 Temel Eser Okuma Etkinliği Nisan ayı itibariyle sona erdirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Okuma etkinliği

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi için belirlenen MEB onaylı 10´ar eser öğrencilere dağıtılarak, okumaları teşvik edildi. Birinci dönem başladığında startı verilen etkinlik 17 Nisan 2018 tarihinde yapılan değerlendirme ile kategorilerinde ilk 3 sıralamasına giren 12 öğrenci Çanakkale Şehitlik, Aksaray Ihlara Vadisi gezisi ile çeşitli ödüller ile ödüllendirildi.

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