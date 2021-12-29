Okuma etkinliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ve gönüllü olarak yürüttüğü etkinlikler yoğun ilgi görürken akademisyenlerde destek oluyor. Fehimli ilkokulu ve ortaokulun da gerçekleştirilen okuma etkinliğine Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Öğr. Gör. Ferhat Oflezer ve emekli Öğr. Gör. Abdullah Doğan katıldı. Akademisyenler ‘Fehimli'den de Cabir Bin Hayyan çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’ ve ‘Köyde Proje Yapmak’ başlıkları etrafında bilgi ve birikimlerini paylaştılar. Anasınıfından 8’inci sınıfa kadar bütün öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle sohbet etti. Ufuk açıcı yönde konuşmasını derinleştirerek, öğrencilerin proje faaliyetlerinde yer almalarını öneren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK proje yarışmalarında kırsaldaki okullardan da projelerin Türkiye derecesi elde ettiğini Yozgat’tan örnekler vererek açıkladı. Ortaokul öğrencileri ile bir araya gelen Öğr. Gör. Ferhat Oflezer, mikro denetleyici ve sensör teknolojileri ile ilgili temel düzeyde bilgiler paylaşarak, günlük hayatta kullanmakta olduğumuz sensörler hakkında öğrencilerde merak uyandırıcı sunumlar yaptı. Öğretmenlerle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının avantajlı yanlarından bahsetti. Proje fikri geliştirmenin ve çocukları, proje şenliklerine ve yarışmalarına dahil etmenin önemine değinen Böyükata, öğretmenlerin kendi öğrencilik deneyimlerini, geldikleri ve gezip gördükleri yerlere ilişkin izlenimlerini ve hatıralarını okulda paylaşmanın kıymetini ortaya koydu. Böyükata, “Bu gün yapılacak çalışmaların ileriye dönük olduğunu da bilmek gerekir. Çocuğun kendisine, çevresine, memleketine, milletine ve insanlığa faydalı işler yapabilmesi için erken yaşlarda o çocuklarda var olan özgün yanları bilmeliyiz ve açığa çıkartıp desteklemeliyiz. Bunu en iyi öğretmenler yapabilir. Bunun bilincinde olmak lazım” dedi. Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK yayınlarından Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergileri, TRT Genel Müdürlüğü yayınlarından TRT Çocuk Dergisi, Türk Eczacıları Birliği’nin Gürbüz Eczanede yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin yayınları, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Böyükata son olarak Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan ve Yunus Emre Arvas, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zakir Taş, Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönüllü Evi Başkanı Suat Ağan, Şehit Şükrü Ceylan’ın ailesi, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Eczacı Arman Üney ve Eczacı Mehmet Ali Çakır, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, Pazarören Mezunları ve ODTÜ Mezunları ile eğitime destek veren bütün gönüllülere teşekkür etti.