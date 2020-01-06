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Okulun maskotu oldu

SORGUN ilçesinde öğrencilerin bir okulun bahçesinde bakımını üstlendiği ‘Bolt’ isimli köpek, ilgi odağı oldu.

Okulun maskotu oldu

SORGUN ilçesinde öğrencilerin bir okulun bahçesinde bakımını üstlendiği ‘Bolt’ isimli köpek, ilgi odağı oldu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:13
Okulun maskotu oldu

680 öğrencinin eğitim gördüğü Sorgun Agahefendi İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, ‘Her okula bir can dostu’ projesiyle bir köpek sahiplendi. Öğrenci velilerinden Ziya Başer, evinde beslediği golden cinsi Bolt isimli köpeği okula verdi. Bolt için okul bahçesine yuva yapılırken öğrenciler de evlerinden getirdikleri ekmek, süt, mama ile köpeği besliyor. Teneffüse çıkan öğrenciler, Bolt ile bahçede koşup eğlenirken zaman zaman da köpeği sınıflarına alıyor. Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, ‘Her okula bir can dostu’ projesiyle Milli Eğitim Bakanlığının çocuklara yönelik, hayvan sevgisini aşılayıp, onlarda merhamet duygusu geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Projeye katkıda bulunmak istediklerini anlatan Kahramanoğlu, "Velimizin biri barınağa bırakacağı köpeği sahiplenmemizi istedi, biz de bakanlığımızın da projesi olduğu için kabul ettik. Hayvan, bakımı ve aşısı yapılmış, çocuklara yakın cins bir köpek. Çocuklar teneffüste köpeğin yanına inip onunla ilgileniyor, birlikte geziyorlar, gönüllü mama getirenler var. Bu şekilde çocuklarda merhamet duygusu gelişiyor. Hayvanların da bir can taşıdığını, onların da sevgiye ihtiyacı olduğunu görüyorlar" diye konuştu.  Okula köpeği bağışlayan Ziya Başer de iki çocuğunun olduğunu ve besledikleri köpeği çok sevdiklerini belirtti. Başer, diğer çocukların da bu köpeği seveceğini düşündüklerini anlatarak, "Bakanımızın 'Pergel'i varsa Agahefendi İlkokulu'nun da Bolt'u olsun dedik. Müdür beye sunduk, o da kabul etti. Biz de Bolt ile çocukları kavuşturduk" dedi. Köpeklerin hayvan sevgisi üzerinde çocukların gelişimine katkı sunduğunu kaydeden Başer, "Çocuklar sokakta görünce köpekten korkuyor ama burada gördüğü zaman alışıyor, dokunuyor, onun canlı olduğunu fark ediyor, onu besliyor, suyunu, yiyeceğini veriyor, gezdiriyor. Bu sayede çocuklara hayvan sevgisini aşılamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Okulun Maskotu Oldu
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