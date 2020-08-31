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Okulu renklendirdiler

SORGUN Gençlik Derneği gönüllü gençleri, Sorgun 75. Yıl Cumhuriyet İmam-Hatip Ortaokulunun duvarlarını boyayarak daha renkli hâle getirdi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:41
Okulu renklendirdiler

Okulun duvarlarına resim ve karikatürler yapan gençler, duvarlara farklı şekiller verdi. Okulun öğretmen ve idarecileri eşlik ettiği boyama etkinliği sonrası, yaptıkları çalışmanın mutluluğunu yaşadı. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘’Gönüllülerimiz Sorgun 75. Yıl Cumhuriyet İmam-Hatip Ortaokulunun duvarlarını boyayarak, daha renkli hâle getirdiler. Okulların açılmasına çok az bir zaman kala okula başlayacak öğrencilerimiz için küçük bir sürpriz yaparak okul duvarlarını daha renkli bir hâle getirdik. Gönüllülerimize, okul müdürümüze, Fen bilgisi öğretmenimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi. 

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Okulu Renklendirdiler
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