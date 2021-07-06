OKULSUZ MAHALLE!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi 2. Mıntıkada inşa edilmeye çalışılan 643 konut ile yeni bir mahalle inşa ediliyor. Yozgat-Ankara karayolu güzergahında yer alan TOKİ konutları ile ilgili sözleşme duyurusu yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘’Yozgat Merkez Mutafoğlu 2. Mıntıka Projesi kapsamında yer alan 2+1 konutlar için, konutu belirlenemeyen 30 hak sahibi 12-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası Yozgat Şubesi’nde Konut Seçimi yaparak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır’’ denildi. TOKİ’nin Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada inşa etmeye çalıştığı 643 konut projesinden yararlanan vatandaşlar, bölgede herhangi bir okulun bulunmadığı gibi, proje içerisinde de okul binasının olmaması nedeniyle şimdiden endişelenmeye başladı. TOKİ Tarafından yapılan açıklama metinlerinde de okul binasının projede bulunmadığı görülüyor. İhale ilanında, ‘’Yozgat İli Merkez İlçesi Mutafoğlu 2 Mıntıka Mahallesi 643 Konut, Ticaret Merkezi ve Cami İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi’’ ifadesi kullanıldığı belirlendi. Bu durumda, TOKİ’nin diğer projelerinin aksine Yozgat’ta yapımı devam eden 643 konut projesi yerleşim alanı içerisinde okul bulunmuyor. Yozgat Valiliğinin sorunu çözmek üzere çalışma yaptığı da öğrenildi.