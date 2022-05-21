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Okulların ihtiyaçları tespit edildi

Yozgat İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu tarafından Yozgat İl Merkezinde bulunan okullarda inceleme yapılarak ihtiyaçları tespit edildi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:11
Okulların ihtiyaçları tespit edildi

Yozgat İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Ekrem İlker, Yozgat il merkezinde bulunan okullarda yapılan incelemeler neticesinde 2 adet engelli öğrenciler, 8 adet köylerde taşımalı sistem ve 22 adet de şehir merkezinde olmak üzere toplam 32 adet İlköğretim okulunun bulunduğunu söyledi. Bu okulların tamamında eğitim ve öğretime devam edildiğini dile getiren İlker, ‘’Ankara yolu üzerindeki inşaatı devam eden TOKİ evlerinin içerisinde bulunan okul inşaatının bittiğinde merkez ilçede toplamda 33 ilk ve ortaöğretim okulunun eğitim ve öğretim yapılacaktır. İlimiz merkezinde bulunan okulların genel durumlarına bakıldığında TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlkokulu çatısının büyük onarımı, Gülaylar İlkokulunun genel olarak büyük onarımı, Bahçeşehir İlkokulunun dış cephe yalıtımının bazı kısımlarında deformeler olduğundan onarımının yapılması, Toki Şehit Adem Cankurtaran İlkokulunun dış cephe onarımı, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu dış cephe onarımı, Ağahefendi İlkokulunun genel onarımı ve Şehit Abdullah Bozkurt okulunun ek bina çatısının bakım ve onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edildiğinden, ihtiyaçların Milli Eğitim Müdürlüğünce giderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür’’ dedi. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Okulların Ihtiyaçları Tespit Edildi
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