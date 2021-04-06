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Okulların bakımı

KADIŞEHRİ ilçesinde bazı köy okullarında başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:34
Okulların bakımı

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti, okulların bazı sınıflarında yürütülen parke çalışmasını yapan ustalardan bilgi aldı. Aksoy, ‘’Öğrencilerimizin daha nezih ve temiz sınıflarda eğitim görmesini amaçlıyoruz. Yorulmak mı? Tabii ki yoruluyoruz. Ama öğrencilerimizin mutluluğunu görünce tüm yorgunluğumuz bitiyor. Emeği geçen okul idaremize, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ederiz. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ ifadelerini kullandı.

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Okulların Bakımı
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