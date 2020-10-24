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OKULLARIMIZ TEMiZ

Yozgat il genelinde bulunan 468 okuldan 449’u ‘Okulum Temiz’ projesi kapsamında belge aldı. Kalan 19 okulla ilgili değerlendirmeler devam ederken, yurt genelinde Yozgat en temiz okullara sahip iki ilden birisi oldu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:38
OKULLARIMIZ TEMiZ

YOZGAT il genelinde eğitim-öğretim verilen 468 okuldan 449’u ‘Okulum Temiz’ projesi kapsamında değerlendirilip, belge sahibi olurken, ülke genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda okulları en temiz iki ilden birisi oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında protokol imzalandığını hatırlattı. Yazıcı, imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, eğitim öğretim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme, kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programının başlatıldığını kaydetti. Yazıcı, başlatılan program kapsamında ‘Okulum Temiz Programına’ Yozgat il genelindeki tüm okulların başvuruda bulunması sağlanarak, 449 okulun başvurusunun kabul edilip, belgeleri gönderilirken, diğer okulların da değerlendirmesinin devam ettiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’nde yapılan ‘Okulum Temiz Programı’ tetkikine canlı video konferans sistemiyle katılıp, tetkiki izledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Okulum Temiz Denetleme ekibinin hazır bulunduğu tetkikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat'ın Okulum Temiz Projesinde Türkiye 2’incisi olduğunu açıkladı, emek veren tüm ekibe teşekkür etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Okulum Temiz Projesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarına, okul yöneticileri, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür etti. 

DEĞERLENDİRME SÜRÜYOR

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Okulum Temiz’ projesi kapsamında Yozgat’ta geriye kalan 19 okul ile ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi. Yazıcı, ‘’En kısa sürede 19 okulumuzun da standartlara uygun hale getirilip belgelerini alacağına inanıyorum. Okulum Temiz programına okullarımızın gösterdiği azimli çalışmalar ile Türkiye ikincisi olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tüm yönetici, öğretmen ve çalışanlarımız öğrencilerimize uygun ve steril bir ortam sağlamak amacıyla özveriyle çalışmışlardır. Bundan sonraki süreçte de aynı titizlikle çalışmaların devam ederek, okulların temiz, hijyen ortamda öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ağırlayacağına inanıyorum’’ diye konuştu. 

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OKULLARIMIZ TEMiZ
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