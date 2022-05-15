Okulları gezdiler

Eğitim çalışanlarının her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Kabayel, tüm okulları gezeceklerini belirtti. Türk Eğitim Sendikasına yeni üye olanları tebrik eden Kabayel, “ Okul ziyaretlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında öğretmenlerimizin isteklerini de göz önünde bulundurarak Türk Eğitim sendikası olarak çözüm odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkan Yardımcımız Mesut Kapusuz ile birlikte merkeze bağlı köy okullarını ziyaret ettik. Gündemimizde ki konuları anlattık. Bugün aramıza yeni katılan üyelikleri ile güç veren arkadaşımıza hoş geldin diyoruz” dedi. •Haber Merkezi•