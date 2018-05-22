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Okullarda diş taraması

YOZGAT merkez ve ilçelerindeki ilkokullarda, flor jel uygulaması yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamada, çocukların dişlerinin koruma altına alınması ve küçük yaşta fırçalama alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

Okullarda diş taraması

YOZGAT merkez ve ilçelerindeki ilkokullarda, flor jel uygulaması yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulamada, çocukların dişlerinin koruma altına alınması ve küçük yaşta fırçalama alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Okullarda diş taraması

Proje kapsamında il geneli 8 bin 835 öğrenciye flor jel uygulaması yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimi Sedef Gök Şahin, diş çürümelerini önleyen ve diş yapısını kuvvetlendiren flor uygulamasının, çürüğe karşı direnç kazanılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, “Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı da çok önemli. Belirli periyotlarla okullarımızda diş sağlığı eğitimleri verirken, nasıl diş fırçalanmalı anlatıyoruz, diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yapıyoruz. Bir uygulamamız da okullarda flor jel uygulaması. Flor çürük oluşumunun önlenmesinde, minede başlamış olan çürüğün durdurulmasında etkili, güvenilir bir ajandır. Doğru yöntem ve dozlarla kullanıldığında çürük riskini azaltmaktadır. Diş hekimi arkadaşlarımız ilimizde ve ilçelerimizde okullarda bu uygulamayı yapmaktadır” dedi.

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