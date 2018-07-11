Okullarda bakım onarım

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, eğitim yuvalarında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Kapal, Atatürk Ortaokulu, Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi’nde devam eden bakım ve onarımlar çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kapal, ‘’2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin sıcak, sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için yapılan boya, tadilat, yenileme çalışmaları devam ediyor. Bakım ve onarımlarda emeği olan personellere okul idarecilerine teşekkür ederim’’ dedi.