Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Okullarda bakım onarım

ÇANDIR ilçesinde okullar bakım ve onarıma alındı.

Okullarda bakım onarım

ÇANDIR ilçesinde okullar bakım ve onarıma alındı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
42 Okunma
Okullarda bakım onarım

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, eğitim yuvalarında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Kapal, Atatürk Ortaokulu, Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi’nde devam eden bakım ve onarımlar çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kapal, ‘’2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin sıcak, sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmeleri için yapılan boya, tadilat, yenileme çalışmaları devam ediyor. Bakım ve onarımlarda emeği olan personellere okul idarecilerine teşekkür ederim’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BEKLiYORUZ!
BEKLiYORUZ!
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
Kurbanlık uyarısı
Kurbanlık uyarısı
Şehitler Kulesi
Şehitler Kulesi
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Roma yolu tamam
Roma yolu tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim