Okullara ziyaret

2021-2022 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının 1’inci döneminde başlamış olduğu okul ziyaretlerini 2’nci dönemde aralıksız olarak devam ettiriyor. Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu'nu ziyaret eden Şerefli “ Okul ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz. Meslektaşlarımızın istek ve taleplerini alarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışarak sıkıntılara çözüm arıyoruz. Yapmış olduğumuz Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu ziyaretimizde okul müdürümüz Vehbi Candemir ve öğretmen arkadaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.