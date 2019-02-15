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Okullara yönelik ziyaret

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile birlikte, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte yapılan çalışmaları incelemek, faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla Osman Durmaz Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

Okullara yönelik ziyaret

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile birlikte, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte yapılan çalışmaları incelemek, faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla Osman Durmaz Fen Lisesi’ni ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Okullara yönelik ziyaret

Okul kantininde teneffüslerini değerlendiren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, çay ikram etti. Kantin sohbetinde 15 tatilin nasıl geçirildiği, hangi meslek dallarına ilgi duydukları, gelecekten beklentileri üzerinde duruldu. 12’inci sınıf öğrencileri ile DYK’ler, deneme sınavları, yurt, okul faaliyetleri, YKS hakkında görüş ve düşünceler paylaşıldı. Akkan, ikinci dönemde öğrencilerden son derece başarılı sonuçlar beklediklerini belirtti. 

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