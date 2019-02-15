Okullara yönelik ziyaret

Okul kantininde teneffüslerini değerlendiren öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, çay ikram etti. Kantin sohbetinde 15 tatilin nasıl geçirildiği, hangi meslek dallarına ilgi duydukları, gelecekten beklentileri üzerinde duruldu. 12’inci sınıf öğrencileri ile DYK’ler, deneme sınavları, yurt, okul faaliyetleri, YKS hakkında görüş ve düşünceler paylaşıldı. Akkan, ikinci dönemde öğrencilerden son derece başarılı sonuçlar beklediklerini belirtti.