Okullara yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca okullara yapılan basketbol potası desteği Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara teslim ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın göndermiş olduğu basketbol potalarını ilçemiz okullarına teslim etmeye başladık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize okullarımız ve öğrencilerimiz adına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi