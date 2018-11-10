Okullara spor malzemesi

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, okullardaki öğrencilere dağıtılmak üzere alınan 172 adet spor malzemesi ve akıl oyun setini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’a teslim etti. Belediye Başkanı Şahiner, öğrencilerin spora ilgisini artırmayı ve sağlıklı yaşam için spora yönlendirmek istediklerini söyledi. Şahiner, "İlçemizdeki köy ve merkezdeki tüm öğrencilerimizin bu konuda farkındalık sağlamak için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Öğrencilerimizi çok yönlü olarak spora, sanata, bilim ve edebiyata yönlendirmek, onları bu zenginliklerle yoğurarak yetiştirmek hepimizin görevi. Bu sebeple belediye olarak okullarımıza spor malzemesi ve oyun seti yardımında bulunduk" diye konuştu.