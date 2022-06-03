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Okullar yalnız bırakılmıyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında okullarda yenileme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

03 Haziran 2022 Cuma 00:49
Okullar yalnız bırakılmıyor

Proje kapsamında ilçede iyileştirmeye alınan Şehit Metin Arslan İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Kayapınar İstiklal İlkokulu ve Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkokulu’nda yenileme ve zenginleştirme çalışmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar arasındaki farklılığı azaltarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, öğrenci, veli, öğretmen eğitimleri ile okulların tüm paydaşlarının gelişimine katkı sağlamak ve okulların fiziki alt yapılarını güçlendirme adına yürütülen Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi içerisinde ilçede iyileştirme kapsamına alınan Şehit Metin Arslan İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Kayapınar İstiklal İlkokulu ve Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkokulu öğretmenler odası yenileme, spor malzemesi alımı ve bu okullardan 3’üne müzik odası kurulumu ile okulların bakım onarım, donatım, teknolojik alt yapı ve materyal ihtiyaçları karşılandı. Proje kapsamında ilçede yenileme ve okul geliştirme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Kaymakam Samet Serin, “Projenin hayata geçmesinde ve uygulanmasında emek veren tüm yetkililerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Haber Merkezi 

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Okullar Yalnız Bırakılmıyor
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