Okullar ve inşaatlar denetlendi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Yeni Çeltek ve Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı. Sorgun Yeni Çeltek İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulunu ziyaretinde Okul Müdürü Abdullah Topal ile görüşüp, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Okulda açılan Z Kütüphaneyi ziyaret eden Yazıcı, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Yazıcı, 24 derslik, 3 Atölye ile 200 kişilik öğrenci pansiyonu bulunan, 15 Milyon 500 bin liraya mal olan Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını da gezdi, çalışmaları yerinde gördü, yetkililerden okulun son durumu hakkında bilgi aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl geneli toplam 31 okul, kurum ve pansiyon binalarında 2 Milyon 859 bin liralık küçük ve büyük onarım gerçekleştirilerek, eğitim yuvalarının öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim, öğretim alması için hazır hale getirildiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Akdağmadeni Mehmet Kaplan İlk/Ortaokulu, Çekerek Şehit Mustafa Koçak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kömürlü ısınma sistemleri 571 bin lira maliyetle doğalgazlı ısınma sistemine dönüştürülmüştür’’ diye konuştu.