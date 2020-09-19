OKULLAR HAZIR

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 21 Eylül Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sağlıklı, güvenli ve steril bir ortamda eğitim almaları için alınmış önlemleri kontrol etti. ‘’Biz hazırız, okullarımız hazır öğrencilerimizi bekliyoruz’’ diyen Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin de sahaya inerek, okullarda öğrencilerin ortak kullanım alanlarını yerinde denetlediklerini söyledi. Yazıcı, ‘’21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim için alınan önlemler kapsamında okullarımız ve çevresi dezenfekte edilerek okullarımıza maske ve dezenfektan malzemeleri gönderilip, okullarımızın duvarlarına salgın döneminde uyarıcı afiş ve levhalar asıldı. Tüm okullarımızda ateş ölçer tedarik edilerek, sınıflarda öğrencilerimizin oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına dikkat alınarak ayarlanıp, uyarıcı stickerlar yapıştırılmıştır’’ dedi. Yazıcı, servis şoförlerine yönelik broşürler hazırlanarak, tedbirler hakkında bilgi verildiğini, gerekli denetimlerin yapılarak, öğrenci servislerinin dezenfekte edildiğini anlattı. Yazıcı, ‘’Yapılan yoğun toplantılar ve denetimler neticesinde göz aydınlığı evlatlarımız için her türlü tedbirler alınmış, okullarımız öğrencilerimiz için hazır hale getirilmiştir. Öğretmenlerimizin teneffüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri için gerekli tedbirler alınarak, öğrencilerimize okul yöneticileri ve öğretmenlerimiz tarafından salgınla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında el dezenfektanı ve maskeler Müdürlüğümüzce alınmış ve okullarımıza teslim edilmiştir. 21-25 Eylül günlerinde yapılacak uyum eğitim süresince yönetici, öğretmen, personel ve öğrencilerimize Müdürlüğümüzce alınan maskeler ücretsiz olarak verilecektir. Okullarımızda sosyal mesafenin korunması için gerekli uyarıcı işaretlemeler yapılmıştır’’ diye konuştu. Yazıcı, okullarda alınan tedbirlerle ilgili olarak velilerle okul yönetimlerinin sosyal mesafeye dikkat edilerek toplantılar yaptığını, gerekli bilgilendirmeler de bulunduklarını kaydetti. Yazıcı, ‘’Okullarımıza gönderilen malzemelerin tamamı bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle karşılanmakta olup, bu kapsamda hiçbir velimizden ücret talep edilmemiş ve edilmeyecektir. Okullarımızda ve servislerde alınan tedbirlerle ilgili denetimler aralıksız devam edecektir. Okullarımızın eğitime hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve çalışan tüm personelimize teşekkür eder, sağlık, başarı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim yılı dileriz’’ ifadelerini kullandı.