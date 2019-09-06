Okullar eğitime hazır

Yeni eğitim öğretim yılında ilçede 4 bin 28 öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetine katılması bekleniyor. İki gün sürecek olan uyum eğitimi süresince öğrenciler okula alışma, okulu ve bölümlerini tanıma ile birlikte yaşama gibi temel kavramları öğrenmeye çalışacaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘Yeni eğitim öğretim yılının ilçemiz, velilerimiz, öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, okulların hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve bütün çalışanlarına teşekkür ederim’ dedi.