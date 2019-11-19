Okulda Trafik Koridoru oluşturuldu

Koridorun açılışı Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı tarafından yapıldı. Öğrencilerin trafik temalı tiyatro gösterisi ile başlayana törende Kaymakam Kundakçı, öğrencilerle yakından ilgilendi, taleplerini aldı. Sorgun İlçe Jandarma ekipleri, trafik koridoru ile ilgili katılımcılara sunumda bulundu. Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı, Sorgun İlçe Jandarma ekiplerine öğrencilerin trafik bilincini artırmaya yönelik bu programdan dolayı teşekkür etti. Kundakçı, okula yapılan yeni kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.