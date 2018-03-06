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Okula Mescit

YERKÖY ilçesinde Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokuluna yaptırılan mescit açıldı.

Okula Mescit

YERKÖY ilçesinde Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokuluna yaptırılan mescit açıldı.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Okula Mescit

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hacı Hüseyin Asar, işadamı Bilal Şahin’in katkılarıyla okulun mescidinin yenilendiğini söyledi. Asar, ‘Mescidimizin zemini laminant parke ile kaplanmış, mescit duvarına alçı ve boya işlemi yapılmış, zemin yeni bir halı ile kaplatılmıştır. Ayrıca ‘oku’ temalı kitaplığımızda mescidimize renk katmıştır’ dedi.

Mescidin açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hacı Hüseyin Asar, Şube Müdürü Serdal Bora, Yerköy Eğitim Birsen İlçe Başkanı Hacı Bayram Ergenoğlu ve Kraft Torba Genel Müdürü Recep Şakı katıldı.

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