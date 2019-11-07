Okul ziyaretlerine devam

Akkan, eğitim öğretimin en temel unsurları öğrenci ve öğretmenler olduğunu belirterek, öğretmenlerin eğitim ortamına katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu söyledi. Akkan, ‘’Geleceğimizin şekillenmesinde öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün temel amaçlarının gerçekleştirilmesi, hedef kitle olan öğrencilerimizin eğitimi ve velilerimizin bilgilendirilmesinde öğretmenler, eğitimin uç beyliğini oluşturmaktadır. Eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesinin başarının artmasına olan katkısı düşünüldüğünde, okul ziyaretleri ile öğretmen ve öğrenci buluşmaları büyük önem arz etmektedir’’ dedi. Akkan, devam eden ziyaretleri kapsamında Özükavak İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret etti. Akkan, öğretmenlerle genel çalışmalar, etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu, 8’inci sınıf öğrencileri ile LGS, meslek seçimi ve hayata bakış konuları üzerinde durdu.