Okul ziyaretleri başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan ile birlikte belirlenen programa uygun olarak yaptığı ziyaretler ders zilinin çalmaya başlaması ile birlikte yoğunluk kazandı. Yaz tatilinin bitmesi ile birlikte okullarına dönen öğretmenlerin yeni bir eğitim-öğretim döneminde moral motivasyonlarını sağlayabilmek, yeni dönemin planlaması ile birlikte başarı grafiğini yükseltebilmek amacıyla yapılan ziyaretler öğrenci ve öğrenciler arasında büyük bir memnuniyet uyandırdı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan, okul ziyaretlerinin yeni eğitim-öğretim yılında sayısının artacağına dikkat çekerek, ‘’Öğrenci ve öğretmenlerle çalışma alanlarında bir araya gelerek, onların üstesinden gelmeye çalıştıkları sorunları bir nebzede olsa omuzlamaya çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onların taleplerini son derece önemseyerek gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim kademesinin her düzeyindeki arkadaşlarla iyi bir işbirliği bu dönemde de başarıyı beraberinde getirecektir’’ dedi.