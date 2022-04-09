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Okul ziyaretleri

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Musa Öcal, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

09 Nisan 2022 Cumartesi 00:21
Okul ziyaretleri

Yapmış olduğu okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Öcal, Günyazı Köyü İlkokulu, Faraşlı İlkokulu ve Keser Şehit Mehmet Ünal İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Öcal'a, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı eşlik etti. Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında okullarda inceleme yapan Öcal, okul idarecilerinden bilgiler aldı. Okullların eksik malzemelerini tadilat için yapılacak işlerin notunu alan Öcal işlemlerin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Öcal, “Gayretli çalışmalarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi yalnız bırakamayız, onlar ilerde bizim yerimize geçecek olanlardır bu konu da öğrencilerimizin üzerine titremek, onların hiçbir eksiğinin olmasının sağlamak bizim en büyük gayemizdir” dedi.

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