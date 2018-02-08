Okul ziyareti

Sınıfları gezip, öğrencilerle de sohbet eden Yazıcı, iletilen talepleri dinledi. Okulların ihtiyacı olan malzemelerin temini için gerekli talimatları veren Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmenlerle toplantı yaparak, eğitim ve okullarda yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Yazıcı, öğretmenlerle yaptığı toplantıda, öğrencilerin bireysel farklılıklarının gözetilmesi, kazanım, hedeflerle ders anlatım metotlarının uyumlu, verimli olması gerektiğine dikkat çekti.

Yazıcı, her ders sonunda ve nota dayalı değerlendirmelerde derslerin içeriğine göre gözlem, uygulama veya ölçekler kullanılmasını istedi.

Yazıcı, ölçme – değerlendirme işleminin bilimsel metotlara göre yapılması, her öğrencinin hem akademik hem de duygusal gelişiminin izlenmesi, elde edilemeyen kazanımlarla ilgili yeni karar süreçlerini başlatarak tam öğrenmenin gerçekleşmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yazıcı, ölçmenin değerlendirmeye esas verileri elde etmek için yapılması, ölçme sonuçlarına göre öğrencilerle birlikte öğretmenin de kendi performansı ile ilgili değerlendirme yapmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Yazıcı, bilimsel ölçme-değerlendirmenin bu zeminde yapılmasının önemini vurgulayarak, öğrencilerin kazanımları elde edip etmediğini takip edilmesini, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu hususların takibinin yapılacağının altını çizdi.