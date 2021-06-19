Okul Ziyareti

Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Şehit Halim Altay İlköğretim, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesine ziyaret etti. Cihangir, öğrencilerle bir araya geldi, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan zeka ve mantık sınıflarının açılışını yapan Kaymakam Cihangir, öğrencilerin okullarda daha keyifli zaman geçirmesi için devletin tüm imkanları sunduğunu ifade etti. Kaymakam Cihangir, okul bahçesinde top oynayan çocuklara eşlik etti, bir süre top oynadı.