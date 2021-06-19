Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510

Okul Ziyareti

Yozgat’ın Çandır ilçesinde Kaymakam Ramazan Cihangir okul ziyaretlerini sürdürüyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:40
Okul Ziyareti

Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Şehit Halim Altay İlköğretim, Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesine ziyaret etti. Cihangir, öğrencilerle bir araya geldi, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapımı tamamlanan zeka ve mantık sınıflarının açılışını yapan Kaymakam Cihangir, öğrencilerin okullarda daha keyifli zaman geçirmesi için devletin tüm imkanları sunduğunu ifade etti. Kaymakam Cihangir, okul bahçesinde top oynayan çocuklara eşlik etti, bir süre top oynadı.

Anahtar Kelimeler:
Okul Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT MERKEZ OLACAK!
YOZGAT MERKEZ OLACAK!
Bozdağ, sorun dinledi
Bozdağ, sorun dinledi
Becerilerini sergilediler
Becerilerini sergilediler
Babalar günü kutlaması
Babalar günü kutlaması
Kursiyerlere moral gezisi
Kursiyerlere moral gezisi
Kitap Kahve Projesi
Kitap Kahve Projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim