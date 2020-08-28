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Okul ziyareti

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile birlikte Mesleki eğitim çalışması yapan okulları ziyaret etti.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:00
Okul ziyareti

Kaya, Bahçeşehir Koleji, Milli Egemenlik Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Ertuğrulgazi Ortaokulunu ziyaret ederek idareci, öğretmenlerle bir araya geldi. Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Sorgun  İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya da, Türk Telekom Anadolu Lisesi, yapılan zümre toplantısını ziyaret ederek, toplantı hakkında bilgi aldı. Kaya, özverili çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennilerinde bulundu. 

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Okul Ziyareti
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