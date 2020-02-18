Okul ziyareti

Yoldaş, son olarak Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Uğur Bulut'tan okulla ilgili bilgi alarak, öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, ‘’İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin temsilcisi çocuklarımızın başarısı için ekip çalışması çok önemli. Çağın gereklerine uygun, vatanını, milletini seven gençler yetiştirmeliyiz. Unutmayınız biz geleceği inşa ediyoruz" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerine yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür edip, başarı diledi.