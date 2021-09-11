Okul sorunu çözülüyor

Yozgat’ta yapımı tamamlanma noktasına gelen Mutafoğlu Mahallesi 2’inci mıntıkadaki TOKİ Konutlarında unutulan okul binası ile ilgili talebin İleri gazetesi tarafından gündeme taşınmasının ardından devreye giren AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, konunun çözümü noktasında önemli mesafe aldı. Geçtiğimiz hafta sonunda TOKİ Konutlarında inceleme yapıp bilgiler alan Başer, bu hafta tekrar konutları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, okul yapımıyla ilgili gelişmeleri aktardı. Milletvekili Başer, ‘’Yozgat’ta Mutafoğlu Mahallesi 2. Mıntıkada yapımı devam eden 643 daireden oluşan TOKİ konutlarında okul ihtiyacı hasıl olmuştu. TOKİ’de konutları bulunan hemşehrilerimizden de okul yapımı noktasında yoğun şekilde istek ve talepler vardı. Geçtiğimiz haftalarda TOKİ inşaatlarında yaptığımız incelemede de okul ihtiyacını yerinde müşahede etmiştik’’ dedi. Milli Eğitim Bakanı ile görüştüğünü bildiren Başer, TOKİ inşaatlarının şehir merkezinden uzak olduğunu, okul ihtiyacının çok ehemmiyet arz ettiğini ifade ederek, okul talebini ilettiğini aktardı. Başer, ‘’Sayın Bakanımız Mahmut Özer talebimize müspet karşılık verdi. Burada Sayın Bakanımıza ilimizin talebine ve ihtiyacına gösterdiği ilgi ve hassasiyet için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız talimat verdi. Okul yapımı için 2 milyon 750 bin lira Yozgat İl Özel İdaresi hesabına yatırıldı. Süreç başladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde çalışmalarını hemen başlattı. Zemin etütleri için ihaleyi başlattık. Paramız hazır. Yakın zamanda inşaat ihale de sürecini başlatıyoruz. Yozgat’ımıza, TOKİ Konutlarının hemen yanına okul öncesi eğitimin de yapılabileceği 24 derslikli ilköğretim okulu yaptırıyoruz. Yozgat’ımıza ve eğitim camiamıza hayırlı olsun’’ diye konuştu.