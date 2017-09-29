Okul servisleri denetlendi

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, servis araçlarına yönelik yaptığı denetimde, araçlarda rehber öğretmen bulunup bulunmadığı, araç bakım ve onarım takip formu, özel izin belgesi, yangın tüpü, sağlık çantası, emniyet kemeri, yetkili sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi bulunup bulunmadığını kontrol etti. Araçların genel durumunu da kontrol eden ekipler, eksikleri görülen araç sürücülerini uyardı. Kontrollerde ayrıca; fazla öğrenci taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerin kilit durumu ile sürücü tarafından aracın kapılarının otomatik açılıp açılmadığı da denetlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, denetimlere sezon boyunca devam edileceğini ifade etti.

