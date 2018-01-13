Okul Müdürleri toplandı

AR-GE biriminin yaptığı istatistiki çalışmada, son 3 yılda okulların YGS-LYS-TEOG sınavlarındaki başarı grafiği, sunum şeklinde yansıtıldı. Okul bazında gözden geçirildi. Sunum neticesinde okulların son 3 yıldaki başarı grafiğindeki artış yada azalış gösteren dersler incelendi, başarının artırılması, düşüşün nedenleri araştırılıp, tespiti yapılarak olumsuzlukların ortadan kaldırılması istendi. DYK kursları ve karşılaşılan sorunlar, madde bağımlılığı, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar, okul kantinlerinin mevzuata uygun işletilmesi, sağlıklı beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin değerlendirildi. Kariyer günleri, öğrenci yönlendirmelerinin planlanması, öğrenci güvenliği, alınacak tedbirler, öğrenci sorunlarının tespiti, dezavantajlı öğrenciler, akademik başarı durumu, başarının artırılması için yapılacak eylem planı, kurumsal iletişim, kurum kültürü, kurum iklimi, ölçme-değerlendirme, kalite takip sistemi iş ve işlemleri konularıyla ilgili konular da ele alınıp, kararlar alındı. Hemen hemen her ailede bir şehit ya da gazinin olduğu bir topluma hizmet ettiğimizi vurgulayan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ‘Bu ülke için mesai mefhumu düşünmeden çalışmalıyız. Vicdanımızın ölçüsü verimliliğimiz ve çalışmamızla doğru orantılıdır. Böylesine necip bir Millet için çok gayret etmeliyiz. Vatan için toprağa verdiğimiz fidanlarımıza olan minnet ve şükran borcumuzu ödememiz için üstün bir çaba göstermek gerekir’ dedi.