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Okul kütüphanesi açıldı

SORGUN Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okul Kütüphanesi açıldı.

Okul kütüphanesi açıldı

SORGUN Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okul Kütüphanesi açıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Okul kütüphanesi açıldı

Okul Müdürü Nazmi Yüksel, açılışı yapılan okul kütüphanesi donatımının Şehidimiz Nusrat Atmaca‘nın görev yaptığı bölüğündeki görev arkadaşları tarafından tanzim edildiğini söyledi. Yüksel, ‘’Açılış için üç arkadaşı da bugün buradadırlar. Ayrıca onlara da hoş geldiniz diyorum. Onlar Şehidimizle birlikte omuz ü çarpışan ve yaralanıp Gazi olan yiğitlerdir. Okulumuza Şehit arkadaşlarının adının verildiğini duyduklarında başta bölük komutanı Gürkan üsteğmen ve diğer personel, Şehit bizim abimizdi bundan sonra o okul ’da bizimdir diye karar alarak okula bir şey yapmak istemişler ve sonunda bizimle de görüşerek kütüphanemizin donatımını gerçekleştirdiler’’ dedi.
Yüksel, Kütüphaneye bin 60 kitap, kitaplık okuma masaları, bilgisayar ve bir yazıcı hediye ederek, kütüphanenin zenginleştirildiğini kaydetti. Yüksel, ‘’Bundan dolayı JÖH Bölüğü personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Misafirler okulumuzda öğrencilerimiz arasında da yaptığımız kitap toplama kampanyasında öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından kütüphanemize bin 10 kitap hediye edilmiştir. Kütüphanemizde şu anda 2 bin 70 kitap mevcuttur. Ayrıca kütüphanemizi zenginleştirmek için de il çapında kitap toplama kampanyası düşünmekteyiz. Okulumuzda her hafta belirli saatlerde okuma saati ve her ay en çok kitap okuyan 3 öğrencimize ödül vermekteyiz’’ diye konuştu. 
Açılış töreninde, Şehit Nusrat Atmaca’nın Ailesi, Silah Arkadaşları, J. Kd. Binbaşı Mehmet Demir, Ast. Teğmen Adil Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Şerif Doğan da hazır bulundu. 
 

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