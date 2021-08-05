Okul kitapları geldi

6 Eylül 2021 tarihinde açılacak okullarda tüm öğrencilerin kitaplarının okul sıralarına dağıtımının planlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştı. Ders kitaplarının ihale, sözleşme, baskı süreçlerine bu yıl erken başladı. Bakanlık tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı. Öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacakları bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kitaplarının ilçeye geldiğini duyurdu. Okulların açılış tarihine kadar tüm öğrencilerin kitaplarının okul sıralarına dağıtılmasının planlamasının yapılacağı ifade edildi.