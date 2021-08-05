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Okul kitapları geldi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine tahsis edilen, 2021-2022 Eğitim öğretim yılı kitapları geldi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 00:25
Okul kitapları geldi

6 Eylül 2021 tarihinde açılacak okullarda tüm öğrencilerin kitaplarının okul sıralarına dağıtımının planlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştı. Ders kitaplarının ihale, sözleşme, baskı süreçlerine bu yıl erken başladı. Bakanlık tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başlandı. Öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacakları bildirildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kitaplarının ilçeye geldiğini duyurdu. Okulların açılış tarihine kadar tüm öğrencilerin kitaplarının okul sıralarına dağıtılmasının planlamasının yapılacağı ifade edildi.

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Okul Kitapları Geldi
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