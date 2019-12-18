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Okul kantinleri denetlendi

AKDAĞMADENİ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Okul kantinleri denetlendi

AKDAĞMADENİ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Okul kantinleri denetlendi

Ankara'da ilkokul öğrencisinin okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Belediye zabıta ekipleri harekete geçti. Denetimlerini arttıran Akdağmadeni Zabıtası, okulları ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, satışta olan ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda detaylı incelemeler gerçekleştirerek, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Akdağmadeni ilçesinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

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Okul Kantinleri Denetlendi
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