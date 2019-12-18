Okul kantinleri denetlendi

Ankara'da ilkokul öğrencisinin okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Belediye zabıta ekipleri harekete geçti. Denetimlerini arttıran Akdağmadeni Zabıtası, okulları ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, satışta olan ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda detaylı incelemeler gerçekleştirerek, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Akdağmadeni ilçesinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.