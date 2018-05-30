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Okul inşaatları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçesinde yapımı devam eden 24 derslikli, iki atölyesi bulunan Endüstri Meslek Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Okul inşaatları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçesinde yapımı devam eden 24 derslikli, iki atölyesi bulunan Endüstri Meslek Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Okul inşaatları devam ediyor

Yazıcı, ‘’İlimizde, Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi bir ortamda eğitim alması için okullarımızın çoğunu yeniliyor ya da yenilerini inşa ediyoruz. Okul inşaatlarımız ise süratli bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede eğitim –öğretime hazır olmasını planladığımız okul inşaatlarımızın denetimlerini sıklıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda yatırımların İlimize kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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