Okul inşaatları devam ediyor

Yazıcı, ‘’İlimizde, Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi bir ortamda eğitim alması için okullarımızın çoğunu yeniliyor ya da yenilerini inşa ediyoruz. Okul inşaatlarımız ise süratli bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede eğitim –öğretime hazır olmasını planladığımız okul inşaatlarımızın denetimlerini sıklıkla sürdüreceğiz. Bu bağlamda yatırımların İlimize kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.