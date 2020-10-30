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Okul inşaatları devam ediyor

Yerköy ilçesinde, deprem güçlendirme çalışmaları devam eden okul ve kurumlar, ilçe yönetimi tarafından yakın takibe alındı.

30 Ekim 2020 Cuma 00:13
Okul inşaatları devam ediyor

YERKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, ilçede güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu. Durmaz, Nurdoğdu Ortaokulu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sekili Şehit Osman Pekşen Ortaokulu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarını gezdi, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Durmaz, ilçede 2007 yılında yayımlanan deprem yönetmeliği öncesinde inşa edilen okul ve kurum binalarının güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Durmaz, Deprem Güçlendirme çalışmaları sürdürülen 4 merkezin kısa zamanda bitirilerek, öğretmen ve öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. Durmaz, ‘’Şu anda 4 okul ve kurumumuzun güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İlçemizde eğitimdeki fiziki problemleri gidermek ve eğitim kalitesinin yükselmesi için gerekli çalışmaları tüm gayretimizle sürdürüyoruz. Çalışmaların gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan İlimiz Valisi Sayın Ziya Polat, Kaymakamımız Sayın Mustafa Karaca, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Sorumlusu İl Müdür Yardımcımız Sayın Fatih Erdoğan’a teşekkür eder, saygılar sunarım'' diye konuştu. 

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Okul Inşaatları Devam Ediyor
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