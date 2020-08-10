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Okul inşaatları devam ediyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte inşaatı devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden okulların yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesine çalışıldığı, çalışmalarda sona gelindiği kaydedildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:18
Okul inşaatları devam ediyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, okul inşaatlarını inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'dan bilgi aldı. Başer, eski devlet hastanesi yerine yapılan 32 derslikli okul inşaatı incelemede bulundu. Başer, iktidar olarak eğitime büyük önem verdiklerini, kenti modern okullarla donattıklarını söyledi. Başer, 32 derslikli okulun modern sınıflar, laboratuvar, kapalı ve açık spor alanlarının bulunduğunu anlatarak, "Öğrencilerimiz burada akademik eğitimle birlikte sosyal, kültürel ve spor yönünden de önemli bir imkana kavuşmuş olacak. Bu okulumuzda ayrıca hobi bahçelerimiz yer alacak" dedi. Başer, Ticaret Meslek Lisesi inşaatının bu yıl tamamlanarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazır hale getirileceğini kaydetti. Başer, "Bu okullarımızın hizmete açılmasıyla Yozgat merkezde ikili eğitim yapan okulumuz kalmayacak. Tamamı tekli eğitime dönmüş olacak. İnşallah öğrencilerimiz bu okullarımızda geleceğe en iyi şekilde hazırlanacak" diye konuştu. 

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Okul Inşaatları Devam Ediyor
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