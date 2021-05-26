Okul güvenliği

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, çalışmaların devam ettiği okulda incelemelerde bulundu. Kadışehri Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu ihata duvarı yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Aksoy, okul avlusunun yakınında bulunan tepenin çocuklar için tehlike arz ettiğini, bunun önüne geçmeye yönelik çalışma başlatıldığını söyledi. Aksoy, ‘’Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizi düşünüyor ve onların güvenliği için çalışıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizi tekrardan mutlu ve huzurlu karşılamaya hazırız’’ dedi.