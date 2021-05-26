Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1400
ALTIN
515.658
DOLAR
8.4156
STERLİN
11.9186
EURO
10.3084

Okul güvenliği

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, okul güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:05
Okul güvenliği

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, çalışmaların devam ettiği okulda incelemelerde bulundu. Kadışehri Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu ihata duvarı yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Aksoy, okul avlusunun yakınında bulunan tepenin çocuklar için tehlike arz ettiğini, bunun önüne geçmeye yönelik çalışma başlatıldığını söyledi. Aksoy, ‘’Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizi düşünüyor ve onların güvenliği için çalışıyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizi tekrardan mutlu ve huzurlu karşılamaya hazırız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Güvenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEZAEVi’NDE SONA GELiNDi
CEZAEVi’NDE SONA GELiNDi
Birlik toplantısı yapıldı
Birlik toplantısı yapıldı
MATERYALLER AYDINCIK’TAN
MATERYALLER AYDINCIK’TAN
Tarım dostlarına dokunmayın
Tarım dostlarına dokunmayın
Kurs devam ediyor
Kurs devam ediyor
Yardımlar devam ediyor
Yardımlar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim