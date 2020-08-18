Okul etiketlendi

SARIKAYA Fatih İlkokulu, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Stem School Label etkinliğine yaptığı başvurusu kabul edilerek, stem okul etiketi aldı. Okul Öğretmeni Didem Köse tarafından yürütülen Stem Kulübünden Stem Okuluna ve ekoStem eTwinning Projelerinde yapılan Stem aktiviteleri, başvuru bilgilerinin web üzerinden yapılarak Stem Okulu olma talebi Fatih İlkokulu tarafından iletildi. Avrupa komisyonu tarafından yapılan incelemede, okulda yapılan Stem etkinlikleri kabul edildi. Okul, Avrupa'da sınırlı sayıda okulda bulunan, Sarıkaya ilçesinde bir ilk olarak Stem Okul Etiketini aldı. Bu sürede okulda yapılan Stem çalışmaları yapıldı. 5E Modeline uygun olarak Stem planları hazırlandı. Bu planlardan yola çıkarak yapılan Stem Aktiviteleri düzenlendi. Tüm çalışmalar okul öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin analitik düşünme becerileri, yaratıcılık, özgünlük, duygusal zeka, mukakeme, problem çözme becerisi, teknoloji tasarımı ve programlama becerilerini yüksek oranda katkı sağladı. Sarıkaya İlçe Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ‘’Geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına yapılan bu çalışmalar ve sonucunu aldığımız Stem School Label etiketi ile Fatih İlkokulumuzun adını uluslararası platformda bir etkinlikle duyurulması, projenin yürütülmesinde özverili çalışmalarından dolayı Okul öğretmeni Didem Köse ile birlikte Okul idaresine ve öğrencilere teşekkür ederim’’ dedi.