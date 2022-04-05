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Okul çevresi değişti

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Ahmet Fakılı Ortaokulu bahçesinin peyzaj çalışmaları kapsamında bu yıl bin adet lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi.

05 Nisan 2022 Salı 00:52
Okul çevresi değişti

Fide dikim işlemine okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yapılan fide dikimi ile okul çevresinin daha da güzel olacağını belirten Okul Müdürü Murat Güngör, “Okulumuzun bahçesinde dikmiş olduğumuz lavanta fideleri ile okulumuz çevresi daha güzel olacak. Okul öğrencilerimizin ikinci evidir. Bu kapsamda öğrencilerimiz okullarımıza severek isteyerek gelmeli ki daha verimli ders dinlesinler daha iyi öğrensinler. Bizlerde öğrencilerimiz için okulda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksı olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda lavanta fidelerimizin alımında ve dikiminde idarecilerimize, personelimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese okulumuz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yapılan etkinlikten dolayı herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Başta Okul Müdürü Murat Güngör olmak üzere, öğretmenlerimize, personelimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi. 

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