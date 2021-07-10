Okul bünyesinde sera tesisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile okullarda tarıma dayalı eğitim faaliyetlerinin uygulamaları olarak yapılabilmesi için hazırlanan projelere mali destek devam ediyor. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde, KOP desteği ile kurulacak sera ile lise öğrencileri bir taraftan eğitim-öğretim hayatlarını sürdürürlerken, bir taraftan da tarımsal üretimi uygulamalı olarak görecek. Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘KOP Destekliyor Öğrencilerimiz Uygulama Serasında Öğreniyor’ adlı proje KOP tarafından da uygun bulundu. 97 bin lira ödenekli projesi kapsamında, kısıtlı su imkanlarının bilinçsizce yapılan vahşi sulama yöntemleriyle tüketilmesinin önlenerek, modern, damla ve yağmurlama sulama sistemleri gibi verimli sulamanın yaygınlaştırılması da amaçlandı. Örtü altı tarım uygulamalarının bölgeye ilk defa kazandırılarak, örtü altı yetiştiriciliğinin sunduğu ürün çeşitliliğinin bölge çiftçilerine tanıtılmasını hedefleyen projeyle, kadın istihdamı alanında yeni imkanların ortaya çıkarılıp, bölgede bulunan dezavantajlı öğrenci ve bireylerin rehabilitasyonu, eğitimine katkı sunacak tarım uygulama alanlarına kavuşturulması planlandı. Proje kapsamında 500 saatlik seracılık, genel sebzecilik, hastalık ve zararlılar ile mücadele, bitki besleme konularında da eğitimler verilecek.