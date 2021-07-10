Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1378.28
ALTIN
503.67
DOLAR
8.6576
STERLİN
12.0487
EURO
10.2964

Okul bünyesinde sera tesisi

Yozgat’ın Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde kurulması planlanan sera tesisi ile öğrenciler tarımsal eğitimlerini uygulamalı olarak görmeye başlayacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:24
Okul bünyesinde sera tesisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile okullarda tarıma dayalı eğitim faaliyetlerinin uygulamaları olarak yapılabilmesi için hazırlanan projelere mali destek devam ediyor. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde, KOP desteği ile kurulacak sera ile lise öğrencileri bir taraftan eğitim-öğretim hayatlarını sürdürürlerken, bir taraftan da tarımsal üretimi uygulamalı olarak görecek. Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘KOP Destekliyor Öğrencilerimiz Uygulama Serasında Öğreniyor’ adlı proje KOP tarafından da uygun bulundu. 97 bin lira ödenekli projesi kapsamında, kısıtlı su imkanlarının bilinçsizce yapılan vahşi sulama yöntemleriyle tüketilmesinin önlenerek, modern, damla ve yağmurlama sulama sistemleri gibi verimli sulamanın yaygınlaştırılması da amaçlandı.  Örtü altı tarım uygulamalarının bölgeye ilk defa kazandırılarak, örtü altı yetiştiriciliğinin sunduğu ürün çeşitliliğinin bölge çiftçilerine tanıtılmasını hedefleyen projeyle, kadın istihdamı alanında yeni imkanların ortaya çıkarılıp, bölgede bulunan dezavantajlı öğrenci ve bireylerin rehabilitasyonu, eğitimine katkı sunacak tarım uygulama alanlarına kavuşturulması planlandı.  Proje kapsamında 500 saatlik seracılık, genel sebzecilik, hastalık ve zararlılar ile mücadele, bitki besleme konularında da eğitimler verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Okul Bünyesinde Sera Tesisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nüfustan ikamette hizmet
Nüfustan ikamette hizmet
Göletlerde balık ölümü
Göletlerde balık ölümü
Hayran kaldılar
Hayran kaldılar
Gençler, Ebru kursuna ilgi gösteriyor
Gençler, Ebru kursuna ilgi gösteriyor
Kırsalda güçlü aile uygulaması
Kırsalda güçlü aile uygulaması
MEHTERANLI AÇILIŞ
MEHTERANLI AÇILIŞ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim