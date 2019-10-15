Okul Bahçesine sera

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ‘Doğaya Dokun’ projesinin birinci etabı olan okul serasının kurulumu tamamlandı. Serada ilk tohumlar toprakla buluşturuldu. Proje ile Öğrencilere doğayı ve içindeki yaşamı göstermeyi, bir meyve, sebzenin soframıza nasıl geldiğini aşama aşama yaparak, yaşayarak göstermenin planlandığı bildirildi. Projenin, Müdür Yardımcısı Ergun Ercan, öğretmenler Ferhat Uslu, Ramazan Kara ile diğer Öğretmen ve Öğrenciler tarafından hayata geçirildiği bildirildi.