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Okul Bahçesine sera

YOZGAT Yunus Emre İlkokulu bahçesine ‘Doğaya Dokun’ adlı proje kapsamında sera kuruldu.

Okul Bahçesine sera

YOZGAT Yunus Emre İlkokulu bahçesine ‘Doğaya Dokun’ adlı proje kapsamında sera kuruldu.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Okul Bahçesine sera

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ‘Doğaya Dokun’ projesinin birinci etabı olan okul serasının kurulumu tamamlandı. Serada ilk tohumlar toprakla buluşturuldu. Proje ile Öğrencilere doğayı ve içindeki yaşamı göstermeyi, bir meyve, sebzenin soframıza nasıl geldiğini aşama aşama yaparak, yaşayarak göstermenin planlandığı bildirildi. Projenin, Müdür Yardımcısı Ergun Ercan, öğretmenler Ferhat Uslu, Ramazan Kara ile diğer Öğretmen ve Öğrenciler tarafından hayata geçirildiği bildirildi. 

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