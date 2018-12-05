Okul Bahçesine fidan diktiler

Tepedoğan Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, temin edilen çam fideleri okulun bahçesine dikildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öğrenci, öğretmen ve okul idaresiyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Açıkel, öğrencilerle sohbetinde, ‘’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz Hadis-i Şerif’inden hareketle, herkesin fidan dikmesi gerekir. Dikmek yetmez, bu fidanların toprakla buluştuktan sonra yeşerebilmesi için bakımlarının da yapılması gerekir’’ dedi.