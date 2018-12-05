Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93356
ALTIN
214.523
DOLAR
5.3924
STERLİN
6.8639
EURO
6.1131

Okul Bahçesine fidan diktiler

SARIKAYA ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in de katılımı ile fidanları toprakla buluşturdu.

Okul Bahçesine fidan diktiler

SARIKAYA ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in de katılımı ile fidanları toprakla buluşturdu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
43 Okunma
Okul Bahçesine fidan diktiler

Tepedoğan Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, temin edilen çam fideleri okulun bahçesine dikildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öğrenci, öğretmen ve okul idaresiyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Açıkel, öğrencilerle sohbetinde, ‘’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz Hadis-i Şerif’inden hareketle, herkesin fidan dikmesi gerekir. Dikmek yetmez, bu fidanların toprakla buluştuktan sonra yeşerebilmesi için bakımlarının da yapılması gerekir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR
EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR
Çevre bilinci anlatıldı
Çevre bilinci anlatıldı
Sürem yettiğince çalışacağım
Sürem yettiğince çalışacağım
Taşkına müdahale
Taşkına müdahale
Sahne performansları büyüledi
Sahne performansları büyüledi
Engelli öğrencilere eğitim desteği
Engelli öğrencilere eğitim desteği

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim