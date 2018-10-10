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Okul bahçesine çeşme

SARAYKENT ilçesinin Sarayözü Köyünde ikamet eden Hüseyin Cansever isimli vatandaş, ağabeyi merhum Hasan Cansever hayratına, Saraykent İmam Hatip Lisesi bahçesine tüm çocukların yararlanabileceği bir çeşme inşa ettirdi.

Okul bahçesine çeşme

SARAYKENT ilçesinin Sarayözü Köyünde ikamet eden Hüseyin Cansever isimli vatandaş, ağabeyi merhum Hasan Cansever hayratına, Saraykent İmam Hatip Lisesi bahçesine tüm çocukların yararlanabileceği bir çeşme inşa ettirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:25
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Okul bahçesine çeşme

Yapılan çeşmenin her safhasında bizzat kürek ile çalışan hayırsever, herkes tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Çeşmenin açılış töreninde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Okul Müdürü Bekir Korkut, yapılan çeşmenin tüm öğrenciler açısından önemine değindi. Korkut, bu tür eserlerin hayata geçirilmesinin öneminin yanında yaşatılmasının daha büyük bir önem arz ettiğine vurgu yaptı, bu konuda tüm öğrencilere düşen görevlere değindi. Açılışa katılan misafir ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu, ardından dualar eşliğinde çeşmenin açılışı yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Bahçesine çeşme
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