Okul bahçesine çeşme

Yapılan çeşmenin her safhasında bizzat kürek ile çalışan hayırsever, herkes tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Çeşmenin açılış töreninde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Okul Müdürü Bekir Korkut, yapılan çeşmenin tüm öğrenciler açısından önemine değindi. Korkut, bu tür eserlerin hayata geçirilmesinin öneminin yanında yaşatılmasının daha büyük bir önem arz ettiğine vurgu yaptı, bu konuda tüm öğrencilere düşen görevlere değindi. Açılışa katılan misafir ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu, ardından dualar eşliğinde çeşmenin açılışı yapıldı.