Okul bahçesinde Kaz yetiştiriciliği

Eğitim kurumlarında, gelecek nesillere hayvan ve doğa sevgisini aşılamak, tarım ve hayvancılık alanlarında üretim bilgilerini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ederken, Yozgat’ın Çandır ilçesinde okul bahçesinde kaz yetiştirilmeye başlandı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Yozgat'ta tarımsal üretimin giderek daralması, tarım sektöründe istihdamın her geçen yıl gerilemesinin önüne geçilebilmesi amacıyla, öğrencilerin ilköğretim çağından itibaren bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi hedeflendi. Yozgat'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2016 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında etkinlikler düzenlenip, öğrencilere yönelik organik tarım ile ilgili eğitim seminerleri verildi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Okulu bahçesinde kurular 'Organik Tarım Atölyesi' sera tesislerinde marul üretimi yapılırken, Çandır ilçesinde bir okulun bahçesinde de kaz yetiştiriciliğine başlanıldı. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, Şehit Halim Altay İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, okul bahçesinde yapılan kaz yetiştiriciliği konusunda bilgi aldı. Cihangir, öğrencilerin doğa ve hayvan sevgisi ile yetişmeleri için aynı zamandan ders aralarında keyifli vakit geçirmelerine yönelik uygulamaya konulan projelerin önemli olduğunu söyledi.