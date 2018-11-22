Okul bahçesinde düzenleme

ÇANDIR Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi bahçesinde düzenleme çalışmalarını devam ediyor. Okulun bahçesinde yapılacak çalışmalarla oluşturulacak yeşil alanlar, spor alanları, yürüyüş parkurları ile öğrencilerin daha rahat bir ortama kavuşacakları kaydedildi. Kaymakam Onur Bektaş, okulu ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.