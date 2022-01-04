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Oktay’ın test sonucu negatif

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hemşerimiz Fuat Oktay’ın PRC test sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

04 Ocak 2022 Salı 00:26
Oktay’ın test sonucu negatif

Yaklaşık 10 gün önce Koronavirüs’e yakalanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tedavisinin tamamlanmasının ardından yapılan PCR testinin negatif çıktığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 23 Aralık'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Oktay’ın tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından dün tekrar PRC testi yapıldı. Oktay PRC testinin negatif çıktığını kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Oktay, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum’’ dedi.

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