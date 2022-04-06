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Oktay’ın konuğu oldular

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan Teşkilat Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek Yozgat ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:55
Oktay’ın konuğu oldular

Hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ile Teşkilat Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti. Oktay, Başkan Gökhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olsun temennisinde bulunan Oktay, yeni dönemde başarı diledi. Her fırsatta Yozgat ve Yozgatlılara kapılarını açan Hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, bu kez AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan'ı makamında ağırladı. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, destekleri için teşekkür etti. Gökhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaş ile birlikte Yozgat’a yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak hizmetler ile hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 05.04.2022 17:57
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