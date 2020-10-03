Oktay’ın ismi yaşatılıyor

BOĞAZLIYAN Belediyesi, ilçede yapımı tamamlanan Kültür Merkezi binasından sonra yapımı planlanan Organize Sanayi Bölgesi’ne de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismini verdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yapılan hizmetlerin tanıtımı amacıyla düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalara ciddi destekler verdiğini söyledi. Başkan Coşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın diğer yatırım ve hizmetlerde olduğu gibi Organize Sanayi Bölgesi konusunda da ciddi desteklerinin bulunduğunu hatırlattı. Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi’nin teşvikte 6. Bölge kapsamına alındığını kaydeden Başkan Coşar, ‘’Birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ile basınımızın güzide temsilcilerinin katılımlarıyla, geleceğin güçlü Boğazlıyan’ı için hayata geçirdiğimiz faaliyet ve projelerimizin durum değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye Boğazlıyan’a verdiği değerden ötürü tüm hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şeffaf belediyecilik anlayışımız doğrultusunda durmadan, yorulmadan Boğazlıyan için çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.